Двухметровую кость динозавра обнаружили при раскопках во Франции

, 9:15 Эфирная новость 50

По оценкам палеонтологов, ящер — обладатель подобного бедра мог достигать восьми метров в длину и весить более четырех тонн.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Oleksiy Maksymenko, 5tv.ru

Уникальная находка во Франции. На западе страны в Шаранте археологи обнаружили бедренную кость гигантского динозавра — зауропода.

Она огромная — два метра в длину и весом в полтонны. Там же ученые нашли большой фрагмент таза.

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По примерным подсчетам ученых, обладатель этих костей мог достигать восьми метров в высоту и весить более четырех тонн. А возраст ящера оценивается в 140 миллионов лет.

Пока археологи только откапывают находку. На работу им может потребоваться больше недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские археологи нашли древний библейский город Секелаг.

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