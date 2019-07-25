Двухметровую кость динозавра обнаружили при раскопках во Франции

Уникальная находка во Франции. На западе страны в Шаранте археологи обнаружили бедренную кость гигантского динозавра — зауропода.
Она огромная — два метра в длину и весом в полтонны. Там же ученые нашли большой фрагмент таза.
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По примерным подсчетам ученых, обладатель этих костей мог достигать восьми метров в высоту и весить более четырех тонн. А возраст ящера оценивается в 140 миллионов лет.
Пока археологи только откапывают находку. На работу им может потребоваться больше недели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что израильские археологи нашли древний библейский город Секелаг.