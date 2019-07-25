Таксиста, устроившего смертельную аварию с тягачом в Петербурге, доставили в Ленинский районный суд. Икромджону А. должны избрать меру пресечения.

Смертельное ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси» произошло утром 23 июля на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Таксист протаранил правой стороной своего автомобиля тягач с тралом. В результате происшествия погибли два пассажира такси.

Известно, что Икромджон А. не предъявил водительское удостоверение инспекторам ГИБДД на месте ДТП. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях смертельной аварии, учиненной таксистом в Петербурге.