Таксиста, устроившего смертельное ДТП в Петербурге, доставили в суд — видео

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Авария произошла утром 23 июля в Адмиралтейском районе Северной столицы. В результате столкновения погибли два пассажира такси.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Таксиста, устроившего смертельную аварию с тягачом в Петербурге, доставили в Ленинский районный суд. Икромджону А. должны избрать меру пресечения.

Смертельное ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси» произошло утром 23 июля на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Таксист протаранил правой стороной своего автомобиля тягач с тралом. В результате происшествия погибли два пассажира такси.

Известно, что Икромджон А. не предъявил водительское удостоверение инспекторам ГИБДД на месте ДТП. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях смертельной аварии, учиненной таксистом в Петербурге.

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