Стали известны подробности смертельной аварии, учиненной таксистом в Петербурге

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Водитель автомобиля Skoda врезался в тягач в Адмиралтейском районе города утром во вторник, 23 июля. В результате ЧП погибли двое пассажиров такси.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры смертельного ДТП в Петербурге с участием автомобиля «Яндекс. Такси», случившегося на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала утром во вторник, 23 июля. В результате аварии, согласно обновленным данным, погибли два пассажира такси.

На кадрах можно детально рассмотреть момент ДТП, во время которого Skoda врезался в тягач. Судя по кадрам, водитель такси не учел, «вынос» задней части кузова тягача во время поворота. Также на роликах, где авария запечатлена с нескольких ракурсов, видно, как после ЧП водитель тягача действительно уезжает с места ДТП. Об этом сообщалось в сводках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель «Яндекс. Такси» сейчас задержан. Известно, что таксист не смог предъявить водительские права инспекторам ГИБДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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