Стали известны подробности смертельной аварии, учиненной таксистом в Петербурге

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры смертельного ДТП в Петербурге с участием автомобиля «Яндекс. Такси», случившегося на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала утром во вторник, 23 июля. В результате аварии, согласно обновленным данным, погибли два пассажира такси.

На кадрах можно детально рассмотреть момент ДТП, во время которого Skoda врезался в тягач. Судя по кадрам, водитель такси не учел, «вынос» задней части кузова тягача во время поворота. Также на роликах, где авария запечатлена с нескольких ракурсов, видно, как после ЧП водитель тягача действительно уезжает с места ДТП. Об этом сообщалось в сводках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель «Яндекс. Такси» сейчас задержан. Известно, что таксист не смог предъявить водительские права инспекторам ГИБДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело.