Ошибка ценой в жизнь: почему принимать аспирин без рецепта смертельно опасно

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 463

В беседе с 5-tv.ru специалист рассказала, что из-за необоснованного применения лекарственного препарата умирают порядка 200 тысяч человек в год.

Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Ученые Оксфордского университета опубликовали результаты исследования, согласно которым применение аспирина может быть смертельно опасным. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что постоянный прием лекарственного препарат увеличивает риск внутренних кровотечений.

Врач функциональной диагностики, кардиолог петербургской клиники СМТ Марина Успенская в интервью 5-tv.ru отметила, что применение ацетилсалициловой кислоты (аспирина) без рецепта врача может действительно навредить здоровью. Однако, если доктор все-таки назначает применение лекарственного препарата, то, по словам эксперта, он должен предупредить о возможных последствиях.

«Может быть опасен — мы должны знать эти опасности — когда человек перенес желудочно-кишечное кровотечение, когда у него был геморрагический инсульт, то есть это инсульт с кровоизлиянием в головной мозг, в клетки мозга. <.> Есть относительные противопоказания, когда мы людям говорим: да, вы можете его принимать, но есть высокий риск развития кровотечений, имейте в виду», — пояснила специалист.

Успенская подчеркнула, что самолечение чревато смертью. В качестве доказательства она привела статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой около 200 тысяч человек в год умирает из-за необоснованного применения аспирина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку.

 
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