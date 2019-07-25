Британцы поглумились над уходом Терезы Мэй пародийным видео

, 16:37 Видео 154

В сети появился пародийный ролик, на котором экс-премьер Великобритании навсегда покидает резиденцию на Даунинг-стрит 10.

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Фото, видео : Twitter @Wkhnage, ©UK Parliament/ Jessica Taylor/ Handout via REUTERS

В сети появился пародийный ролик, на котором экс-премьер Великобритании Тереза Мэй навсегда покидает резиденцию на Даунинг-стрит 10.

На видео Мэй спускается по лестнице с небольшим красным чемоданчиком и садится в машину. И мгновенно преображается. Информационную радиостанцию переключает на музыкальную и под хит группы ABBA «Dancing Queen» разрисовывает в газете портрет своего преемника Бориса Джонсона и пьет шампанское прямо из горлышка бутылки, по пояс высунувшись в окно автомобиля. А потом и вовсе выскакивает из машины и убегает в пшеничные поля, скидывая на ходу свой легендарный синий пиджак, под которым, как оказывается, нет белья.

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку комичных ситуаций, которыми наверняка надолго запомнится британский премьер Тереза Мэй.

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