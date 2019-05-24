Нелепые танцы и адский хохот. Почему миру будет не так просто забыть о Терезе Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке. В ближайшее время она покинет пост лидера Консервативной партии страны. С таким заявлением политик выступила у резиденции глав правительства Соединенного Королевства в пятницу, 24 мая.

«Потопил» премьер-министра, как известно, Brexit. Мэй не смогла договориться с однопартийцами о выходе Великобритании из Европейского союза и в результате приняла решение об отставке.

Речь у дверей знаменитого десятого дома на улице Даунинг-стрит была произнесена с естественной для нее эмоциональностью. В конце политик разревелась. Однако не все так плохо. За последние три года премьер-министр смогла заявить о себе и получить мировую известность если уж не благодаря удачным политическими решениями, то хотя бы благодаря своеобразному поведению.

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Над непосредственностью Терезы Мэй смеялся и продолжает смеяться весь мир. Так что она может быть уверена в том, что ее еще долго забудут. Например, однажды во время делового, что стоит подчеркнуть, визита в Южную Африку политик неожиданно для всех пустилась в пляс. Правда, движения больше напоминали танец робота. Тогда премьер-министра даже прозвали Железным Дровосеком из волшебной страны Оз.

Дальше — лучше. Один из съездов Консервативной партии Мэй открыла со своего фирменного танца робота под одноименную песню группы ABBA. Коллеги, конечно, были в «восторге». Чего стоит встреча с королевской семьей… Реверанс перед принцем Уильямом даже не требует описания. Собственно, ровно так же не требует описания и инцидент, когда политик застряла в машине прямо перед удивленной происходящим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. А зловещий смех премьер-министра до сих пор является популярным мемом.

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