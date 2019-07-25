Ювелирную сеть в России оштрафовали за назойливую рекламу! И это не фантастика

Ювелирная сеть заплатит штраф — более 200 тысяч рублей за два смс-сообщения. Они были отправлены без согласия абонента, который возмутился так, что пошел в суд.

Случай уникальный: обычно, получая смс-спам, человек раздраженно удаляет его — и дальше дело не идет. А ведь его спокойствие защищает закон. Который, похоже, работает очень плохо.

По статистике, около 80% пользователей сотовой связи страдают от назойливой рекламы.

Как же защитить свои права? В проблеме разбирался Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жительнице Екатеринбурга, которая отсудила у производителя Теslа почти 20 миллионов рублей.