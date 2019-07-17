Жительница Екатеринбурга отсудила у производителя Теslа почти 20 млн рублей

Жительница Екатеринбурга выиграла суд и получила более 13 миллионов рублей стоимости автомобиля Tesla и более 6 миллионов штрафа. Кроссовер частично вышел из строя спустя несколько месяцев после покупки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Женщина приобрела автомобиль марки Tesla Model X 100D в декабре 2017 года, в апреле 2018 года после оплаты кроссовер передали покупательнице. Однако, спустя четыре месяца сначала сломался один электронный ключ, а затем и другой. На нажатие кнопок они не реагировали.

Владелица кроссовера направила претензии продавцу. Он предложил отправить автомобиль в сервисный центр Берлина за счет покупателя. Через некоторое время специалисты Moscow Tesla Club восстановили доступ к машине через мобильное предложение.

В ноябре 2018 года компания предложила отправить кроссовер на завод-изготовитель в Берлин за счет покупателя, однако женщина решила вернуть деньги за машину.

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Жительница Екатеринбурга обратилась в суд. Ответчик предоставил суду результат онлайн-диагностики кроссовера, где было указано, что ключи были неисправны по вине покупателя.

Однако суд первой инстанции не учел подобное заключение, так как хозяйка Tesla не могла присутствовать при проведении экспертизы. С ответчика была взыскана стоимость автомобиля, штраф и госпошлина. В итоге — 19 755 856 рублей.

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