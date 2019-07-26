Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

, 5:39 Эфирная новость 40

Украинская сторона утверждает, что раньше танкер назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода военных кораблей, устроивших провокацию в Керченском проливе.

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Фото, видео : ТАСС/Павел Емельянов, 5tv.ru

В «Домодедово» приземлился самолет с российскими моряками с задержанного на Украине танкера Nika Spirit. По словам капитана, здоровье экипажа в норме.

Накануне вечером моряков доставили на границу с Молдавией.

Инцидент произошел в порту Измаила. Nika Spirit зашел на ремонт, когда его окружили сотрудники СБУ. Судно обыскали, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. По мнению украинских правоохранителей, именно этот танкер блокировал военные корабли, устроившие провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Однако бывшие владельцы судна утверждают, что Nika Spirit не участвовал в Керченском инциденте. Более того, вообще не эксплуатировался с 2017-го года и до продажи в январе 19-го. Впрочем, это и не так важно: в любом случае законных оснований для захвата не было.

«В общем-то мы заходили в порт Измаил. Все формы мы предоставили, потому я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни со стороны правил закона, — рассказал член экипажа Nika Spirit.

Сам же танкер пока будет находиться в порту Измаила под арестом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что моряк Nika Spirit о задержании Украиной их судна.

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