После выхода реки из берегов в Алупке подтопило дома
Мощный поток стремился к Воронцовскому дворцу.
Фото, видео: MAX/МЧС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Крыму наращивают группировку спасателей для ликвидации последствий рекордных паводков. Вслед за Ялтой и Кореизом под удар стихии попала Алупка. Вода устремилась с гор на улицы курорта. Затоплены целые кварталы. Часть жителей эвакуировали в безопасные районы. Некоторые семьи оказались заблокированы в своих домах. На дорогах возводят дамбы, чтобы остановить дальнейшее подтопление.
О том, как Южный берег Крыма переживает паводок расскажет корреспондент «Известий» Амина Алибеева. У нее — все последние данные о ситуации в регионе.
Спасатели работали здесь всю ночь. После того как река Хара-Баир в Алупке вышла из берегов, они экстренно возвели временную дамбу. Она помогла отвести мощный поток от ворот Воронцовского дворца и перенаправить течение в одно русло. Сейчас специалисты продолжают укреплять берег и расчищать русло.
Больше всего пострадали территории, которые находились рядом с руслом. Вчера воды было по колено, местами и то больше.
— Вы всю ночь работали?
— Да.
— Не спали?
— Где-то часик поспал. У соседа вырвали, открутили сетку, которая задерживала. Побили шифер, ограждение. И вода немножко поменяла русло. Во дворе воды практически нет, — сказал житель Алушты Николай Жиленко.
Вода проникла и в подвальные помещения домов.
«Подвал, вон три метра спуститься в подвал, вон он встал ровно со ступеньки. А вот это два метра к подвалу. А тут вон дверь открытая, полная вода. Вот сейчас стала вытекать», — сказал житель Алупки Асан Тахтаров.
Жители связывают подтопления с тем, что русла рек, по их словам, очищают нерегулярно.
«Обваливается земля, то есть грунт сползает вместе с камнями. Забивает речку. Я приехала с работы в два часа ночи. Реально там страшно было спать. Уровень воды вот доходил до моего дома до парапета», — сказала жительница Ялты Гульнара Баканова.
Тем, кто решил не эвакуироваться и временно оказался отрезан от дороги, спасатели доставляют продукты и, если необходимо, помогают вывезти документы.
Подпорная стена не выдержала натиска воды и обвалилась, поток устремляется вниз, подтапливает близлежащие жилые дома. Высокий риск того, что вскоре этот участок дороги также просядет и рухнет, уже видны трещины.
Тем временем в троллейбусном парке Ялты восстановительные работы идут пятые сутки. Непогода отступила, специалистам предстоит оценить ущерб, восстановить поврежденные участки и проверить, насколько надежно укреплены берега.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?