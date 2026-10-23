Мать похитила 18-летнюю дочь ради денег

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 60 0

Девушку вывезли в село и заперли в частном доме.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; МВД РФ; 5-tv.ru

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В Башкирии полицейские освободили 18-летнюю студентку, которую похитила собственная мать вместе со знакомым. Предположительно, женщина хотела получить деньги, доставшиеся дочери после смерти отца. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По данным ведомства, мать и ее знакомый подкараулили девушку в одном из городских парков. Угрожая применением насилия, они посадили ее в автомобиль и вывезли в одно из сел Федоровского района.

Там девушку заперли в частном доме. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемой причиной похищения стала крупная сумма, которую 18-летняя девушка получила после гибели отца.

Мать девушки не состояла с ее отцом в браке и, как отмечается в сообщении МВД, не могла претендовать на эти деньги.

Полицейские освободили девушку, а задержанных доставили в следственные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в похищении малолетней девочки. По данным следствия, вечером 18 октября он схватил ребенка в лифте дома на Советском проспекте, ограничил ее свободу и с применением насилия переместил на лестничную площадку девятого этажа. Девочка оказала сопротивление. На шум вышла соседка, которая вызвала полицию. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Мать похитила 18-летнюю дочь ради денег

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