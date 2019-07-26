Доступная медицина: современную амбулаторию открыли в поселке Вартемяги в Ленобласти

, 7:24 Эфирная новость 22

В рамках федеральной программы уже вступил в строй фельшерско-акушерский пункт и готовится к открытию новая поликлиника в Гатчине.

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Фото, видео : ТАСС/Lynne Cameron, 5tv.ru

Для жителей поселка Вартемяги в Ленинградской области открытие нового здания амбулатории стало главным событием года.

До этого за медицинской помощью приходилось обращаться в клинику, которая была построена еще в прошлом веке. Теперь к услугам людей амбулатория, не уступающая по своему оснащению городским медучреждениям.

Запись на прием к специалистам и карты пациентов переведены на цифровые носители, что избавляет врачей от бумажной рутины.

Новая амбулатория построена в рамках федеральной программы по обеспечению жителей области доступной медицинской помощью. Кроме строительства стационарных клиник она предусматривает и улучшение мобильной помощи пациентам отдаленных деревень и поселков.

«До конца года на более чем 500 миллионов мы должны закупить 47 различных комплексов для выездной работы в небольшие населенные пункты», — рассказывает Николай Емельянов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области.

В рамках программы уже вступил в строй фельшерско-акушерский пункт и готовится к открытию новая поликлиника в Гатчине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении.

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Доступная медицина: современную амбулаторию открыли в поселке Вартемяги в Ленобласти

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