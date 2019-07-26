Народные приметы 26 июля: почему в день Архангела Гавриила следят за погодой

Народный праздник Гаврила Летний отмечается 26 июля (13 июля по старому стилю — Прим.ред.) ежегодно. Православная церковь в этот день почитает Архангела Гавриила.

Гаврила Летний — день народного календаря славян, приуроченный к празднику «Собор архангела Гавриила», отмечаемый 26 июля. «Громовый», «сердитый» праздник. Про этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле вступил; кланяться матушке-ржи и святым приспело».

По древнему преданию, Архангел Гавриил — один из семи главных ангелов. Он по Божьему повелению поддерживал и вдохновлял пророка Моисея все время, пока тот писал книгу Бытия. Помог Даниилу совершить пророчество о судьбе иудейского народа. Оберегал семью Иисуса, начиная с его бабушки — праведной Анны. Он принес ей радостную весть о скором рождении ребенка, о котором она так долго молила Бога. Когда трехлетняя Мария, дочь Анны и будущая мать Иисуса, с родителями пришла в храм для крещения, Гавриил находился рядом с ней. С той поры он ни разу не оставил Марию, пока не завершился ее земной путь.

Кроме того, Гавриил являлся священнослужителю Захарии и пророчествовал ему о рождении сына Иоанна — будущего Крестителя Сына Божьего. Спустя шесть месяцев он предстал в Назарете перед Девой Марией с вестью о рождении сына Иисуса Христа. Он открыл Иосифу Обручнику, супругу Богородицы, кем на самом деле является Сын Божий, предупредил о замыслах Ирода истребить младенцев и повелел бежать из Иудеи в Египет.

Когда Иисус перед распятием молил Отца укрепить дух, тот послал Гавриила на помощь сыну. После казни посланец предстал перед женщинами, которые несли миро к телу Христа, и возвестил о радости — воскрешении их Учителя и Сына Божия.

Народные приметы.

Жители села на Гаврилу Летнего молились Богородице Заступнице — просили послать побольше сил, необходимых во время уборки урожая. Считалось, что в этот день сам Архангел Гавриил, в образе золотого света, сходит на землю и обходит поля, осматривая наливающиеся колосья.

Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — стоило опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Южные славяне считали Архангела Гавриила покровителем скота, защитником от непогоды.

Если на Гаврилу Летнего грачи держатся стаей — это сулит раннюю осень.

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