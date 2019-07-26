Теннисистке Светлане Кузнецовой отказали в американской визе

Одна из самых титулованных теннисисток России, Светлана Кузнецова, была вынуждена сняться с престижного турнира в Вашингтоне. Причины к спорту не имеют никакого отношения. Прошлогодней победительнице US Open отказали в американской визе без объяснения причин. И это нанесло сильный удар по карьере теннисистки. Светлана теряет все заработанные ей ранее очки и из-за этого опускается в мировом рейтинге во вторую сотню игроков. О случившемся спортсменка с горечью написала на своей странице в соцсети.

«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение», — написала теннисистка.

Российское посольство в США направило в Госдеп ноту протеста, требуя прекратить визовую дискриминацию в отношении российских спортсменов. В консульстве Штатов на это отреагировали незамедлительно и отправили теннисистке письмо. В нем Кузнецову просят принести в американское посольство паспорт. Однако с какой целью: дать визу, или поставить штамп об отказе — неясно.

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