«Не шути со мной, детка»: Валерия и Иосиф Пригожин троллят друг друга в сети

Валерия и Иосиф Пригожин трогательно «подкололи» друг друга в сети. Все началось с того, что певица на своей странице в Instagram выложила фото спящего супруга. На снимке продюсер в красной толстовке с накинутым на голову капюшоном задремал в самолете.
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Иосиф Пригожин не остался в долгу и «прислал ответку» своей жене, опубликовав, в свою очередь, фото, где певица прикорнула в гримерке прямо на стульях за несколько минут до выхода на сцену.
Поклонники пары положительно оценили их взаимные «колкости», в особенности сленг, которым блеснула Валерия в своем посте.
«А неплохо вы сленгуете!»
«Неожиданно, но прикольно получилось»
«Ну, вы завернули!»
«Отомстил, так отомстил!» — комментируют подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин рассказал — на что звезды тратят многомиллионные гонорары.