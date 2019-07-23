«Не шути со мной, детка»: Валерия и Иосиф Пригожин троллят друг друга в сети

Валерия и Иосиф Пригожин трогательно «подкололи» друг друга в сети. Все началось с того, что певица на своей странице в Instagram выложила фото спящего супруга. На снимке продюсер в красной толстовке с накинутым на голову капюшоном задремал в самолете.

«Гастролируем вместе с рэпером — братаном Ай-Пи (IP). Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами, флексил перед ними. Все решили, что он нормальный чел. Я зареспектовала его еще 16 лет назад. Под утро бро срубился. И еще, если ты слипер, то тебе с нами не по пути», — написала Валерия под фото.

Instagram @valeriya

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Иосиф Пригожин не остался в долгу и «прислал ответку» своей жене, опубликовав, в свою очередь, фото, где певица прикорнула в гримерке прямо на стульях за несколько минут до выхода на сцену.

«Шлю ответку: не надо со мной шутить, детка. Бессонная ночь дала о себе знать. Где сидела, там и отключилась. Через десять минут выход на сцену, пытаюсь разбудить», — ответил на пост жены продюсер.

Instagram @prigozhin_iosif

Поклонники пары положительно оценили их взаимные «колкости», в особенности сленг, которым блеснула Валерия в своем посте.

«А неплохо вы сленгуете!»

«Неожиданно, но прикольно получилось»

«Ну, вы завернули!»

«Отомстил, так отомстил!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин рассказал — на что звезды тратят многомиллионные гонорары.