Михаил Боярский признался, что не всегда понимает дочь Елизавету

, 11:04 Фото 265

Артист заявил, что многое из творчества дочери ему, возможно, не удается расценить правильно.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Актер Михаил Боярский признался, что с дочерью Елизаветой у него иногда случаются творческие разногласия. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы недели». По словам Боярского, он по-прежнему считает, что нет ничего лучше, чем спектакли Георгия Товстоногова и Игоря Владимирова. У Елизаветы же совсем другие взгляды.

«Многое из того, что делает Лиза, мне непонятно. Я остановился в том времени, в котором жил, и представляю себе театр таким, каким он мне представлялся. Теперь мне кажется, что все лучшее прошло — это печальная констатация факта», — сказал артист.

33-летняя Елизавета Боярская сегодня особенно востребована в кино. Например, недавно она отметилась яркой ролью, сыграв главную героиню в фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярская мечтает оказаться в отпуске.

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Михаил Боярский признался, что не всегда понимает дочь Елизавету

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