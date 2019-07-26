Михаил Боярский признался, что не всегда понимает дочь Елизавету

Актер Михаил Боярский признался, что с дочерью Елизаветой у него иногда случаются творческие разногласия. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы недели». По словам Боярского, он по-прежнему считает, что нет ничего лучше, чем спектакли Георгия Товстоногова и Игоря Владимирова. У Елизаветы же совсем другие взгляды.

«Многое из того, что делает Лиза, мне непонятно. Я остановился в том времени, в котором жил, и представляю себе театр таким, каким он мне представлялся. Теперь мне кажется, что все лучшее прошло — это печальная констатация факта», — сказал артист.

33-летняя Елизавета Боярская сегодня особенно востребована в кино. Например, недавно она отметилась яркой ролью, сыграв главную героиню в фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярская мечтает оказаться в отпуске.