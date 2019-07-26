Выкинутые на свалку в Петербурге документы могли принадлежать «финансовой прачечной» — репортаж

, 21:49 Эфирная новость 95

В происшествии разбираются правоохранители. Выброшенные документы — по-прежнему на стихийной свалке и воспользоваться данными граждан может любой злоумышленник.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

В Петербурге обнаружили горы документов с персональными данными прямо на свалке. Копии паспортов, медицинских книжек, номера телефонов и бухгалтерская отчетность — настоящий рай для мошенников.

Все это выбросили как ненужный хлам, а должны были хранить за семью печатями. Шокированные такой находкой прохожие сразу же обратились в полицию.

Копии паспортов, трудовых и медицинских книжек, бухгалтерская отчетность, печати организаций, свидетельства о регистрации в налоговой и пенсионном вперемешку со строительным мусором.

Кучи документов с конфиденциальной информацией и персональными данными выброшенными как ненужный хлам в Невском районе Петербурга обнаружил студент местного техникума Дмитрий Щербаков вместе с другом. Подростки тут же сообщили в полицию.

Андрей Захаров разбирался, кто же «потерял» ценные документы и могли ли ими воспользоваться недобросовестные граждане.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге запустили сервис против лжекоммунальщиков. Позвонив по короткому номеру каждый сможет узнать, в гости пришли сотрудники коммунальных служб или мошенники.

Читайте также

+25° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

22:49
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%: к чему это приведет?
22:35
«Какая фигурка!» Настя Уколова порадовала поклонников отпускным фото
22:19
Сбой в движении электричек произошел на Витебском вокзале в Петербурге
22:04
«Зрение стало подводить»: Инна Чурикова впервые назвала причину падения в театре
21:49
Выкинутые на свалку в Петербурге документы могли принадлежать «финансовой прачечной» — репортаж
21:37
«Своеобразная пощечина»: В Китае рассказали о российских Ту-160, напугавших НАТО

Сейчас читают

За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги