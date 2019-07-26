В Петербурге обнаружили горы документов с персональными данными прямо на свалке. Копии паспортов, медицинских книжек, номера телефонов и бухгалтерская отчетность — настоящий рай для мошенников.

Все это выбросили как ненужный хлам, а должны были хранить за семью печатями. Шокированные такой находкой прохожие сразу же обратились в полицию.

Копии паспортов, трудовых и медицинских книжек, бухгалтерская отчетность, печати организаций, свидетельства о регистрации в налоговой и пенсионном вперемешку со строительным мусором.

Кучи документов с конфиденциальной информацией и персональными данными выброшенными как ненужный хлам в Невском районе Петербурга обнаружил студент местного техникума Дмитрий Щербаков вместе с другом. Подростки тут же сообщили в полицию.

Андрей Захаров разбирался, кто же «потерял» ценные документы и могли ли ими воспользоваться недобросовестные граждане.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, «сотрудники полиции выехали для осмотра места происшествия. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге запустили сервис против лжекоммунальщиков. Позвонив по короткому номеру каждый сможет узнать, в гости пришли сотрудники коммунальных служб или мошенники.