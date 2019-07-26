В Петербурге обнаружили горы документов с персональными данными прямо на свалке.
Копии паспортов, трудовых и медицинских книжек, бухгалтерская отчетность, печати организаций, свидетельства о регистрации в налоговой и пенсионном вперемешку со строительным мусором.
Кучи документов с конфиденциальной информацией и персональными данными выброшенными как ненужный хлам в Невском районе Петербурга обнаружил студент местного техникума Дмитрий Щербаков вместе с другом. Подростки тут же сообщили в полицию.
Андрей Захаров разбирался, кто же «потерял» ценные документы и могли ли ими воспользоваться недобросовестные граждане.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге запустили сервис против лжекоммунальщиков. Позвонив по короткому номеру каждый сможет узнать, в гости пришли сотрудники коммунальных служб или мошенники.