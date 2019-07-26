Ходить в музеи в России стало модно. Об этом сегодня министр культуры Владимир Мединский заявил в Кремле на встрече с Владимиром Путиным. Во многом из-за того, что из хранилищ предметов старины усадьбы и галереи превратились в современные культурные центры — с фестивалями, спецпроектами, интерактивом, стали местом притяжения туристов и жителей.

«Они научились хорошо зарабатывать и рост их доходов — в 2,5 раза за эти годы. Очень важно, что музеи стали фактически фактором социально-экономического развития территории. В некоторых городах, на Соловках например, это вообще главное системообразующее предприятие», — рассказал министр культуры.

«Там много еще нужно будет сделать», — отметил Путин.

За последние годы бюджетные инвестиции в федеральные музеи выросли на 70%. Деньги идут и на зарплату работникам, и на создание и открытие новых экспозиций. Мединский пригласил президента во время Восточного экономического форума в сентябре посетить Владивостокскую крепость, которая недавно получила статус федерального музея-заповедника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин посетил «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».