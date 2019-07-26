Путин провел рабочую встречу с главой министерства культуры — видео

, 19:35 Эфирная новость 33

Владимир Мединский рассказал об изменениях в подходе к организации музейного дела в России за последнее время и о том, какие плоды это принесло.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Виталий Аньков

Ходить в музеи в России стало модно. Об этом сегодня министр культуры Владимир Мединский заявил в Кремле на встрече с Владимиром Путиным. Во многом из-за того, что из хранилищ предметов старины усадьбы и галереи превратились в современные культурные центры — с фестивалями, спецпроектами, интерактивом, стали местом притяжения туристов и жителей.

«Они научились хорошо зарабатывать и рост их доходов — в 2,5 раза за эти годы. Очень важно, что музеи стали фактически фактором социально-экономического развития территории. В некоторых городах, на Соловках например, это вообще главное системообразующее предприятие», — рассказал министр культуры.

«Там много еще нужно будет сделать», — отметил Путин.

За последние годы бюджетные инвестиции в федеральные музеи выросли на 70%. Деньги идут и на зарплату работникам, и на создание и открытие новых экспозиций. Мединский пригласил президента во время Восточного экономического форума в сентябре посетить Владивостокскую крепость, которая недавно получила статус федерального музея-заповедника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин посетил «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».

Читайте также

В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной — видео

В Кабардино-Балкарии отмечают сокращение госдолга и рост экономических показателей
+28° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

19:59
«Абсолютная ложь» — В Минобороны опровергли задержание военной техники в Румынии
19:47
«Мой герой все так же жутко сквернословит»: Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»
19:35
Путин провел рабочую встречу с главой министерства культуры — видео
19:23
За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь
19:10
В Кронштадте освятили икону покровителя ВМФ — Лик святого апостола Андрея Первозванного
18:58
Виктория Толстоганова показала повзрослевшую дочь Варвару — фото

Сейчас читают

«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских
«Состояние тяжелое»: врачи о текущем самочувствии Инны Чуриковой
10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги