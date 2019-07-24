Владимир Путин посетил «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына». Экспозиция посвящена жизни российских эмигрантов, вынужденных покинуть страну после Октябрьской революции.

Президент с интересом осмотрел музей — задержался возле стенда, касающегося работы Александра Солженицына в годы его эмиграции. Путин пообщался с вдовой писателя, заодно поздравил ее с прошедшим юбилеем. В завершение экскурсии президент оставил запись в «Книге почетных посетителей». Глава государства признался, что музей произвел на него большое впечатление.

«10 миллионов человек оказалось за рубежами России после распада Российской империи и после Первой мировой войны. А после распада Советского Союза — 25 миллионов человек. Это же конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны. Такие колоссальные потери, мы должны знать об этом. Мы должны понимать, что было причиной этих катастроф. И делать все, чтобы ничего подобного не повторялось», — подчеркнул Владимир Путин.

Большинство экспонатов передали в музей потомки эмигрантов из Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии. Среди предметов, представленных в экспозиции, можно увидеть настоящие раритеты: ордена офицеров-эмигрантов и даже вещи, принадлежавшие императорской семье.

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