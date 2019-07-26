Ксения Собчак отреагировала на поздравление Виторгана в адрес старшей дочери

Российский актер Максим Виторган трогательно поздравил старшую дочь Полину с днем рождения в Instagram. 26 июля девушке исполнилось 23 года. Она родилась в гражданском браке Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. Дочка продолжила актерскую династию и уже сыграла в картинах «Дневник доктора Зайцевой» и «Майские ленты».
Максим опубликовал фото дочери написал несколько трогательных строк:
«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».
На странице Виторгана неожиданно появилась Ксения Собчак:
«Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — написала телеведущая.
«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — язвительно ответил актер.
Брак Виторгана и Собчак распался после слухов о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым. Однако уже через три месяца после развода Максим Виторган появился на публике с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак с Богомоловым «зажгли» на яхте под песни Глюкозы и Ваенги.