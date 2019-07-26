Ксения Собчак отреагировала на поздравление Виторгана в адрес старшей дочери

, 18:34 309

Актер опубликовал трогательный пост, адресованный Полине в своем Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, instagram @mvitorgan

Российский актер Максим Виторган трогательно поздравил старшую дочь Полину с днем рождения в Instagram. 26 июля девушке исполнилось 23 года. Она родилась в гражданском браке Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. Дочка продолжила актерскую династию и уже сыграла в картинах «Дневник доктора Зайцевой» и «Майские ленты».

Максим опубликовал фото дочери написал несколько трогательных строк:

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».

Instagram @mvitorgan

На странице Виторгана неожиданно появилась Ксения Собчак:

«Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — написала телеведущая.

«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — язвительно ответил актер.

Брак Виторгана и Собчак распался после слухов о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым. Однако уже через три месяца после развода Максим Виторган появился на публике с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.

Бондаренко поведал, чем занимается с женой, когда «освобождается» от детей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак с Богомоловым «зажгли» на яхте под песни Глюкозы и Ваенги.

Читайте также

+28° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

19:59
«Абсолютная ложь» — В Минобороны опровергли задержание военной техники в Румынии
19:47
«Мой герой все так же жутко сквернословит»: Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»
19:35
Путин провел рабочую встречу с главой министерства культуры — видео
19:23
За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь
19:10
В Кронштадте освятили икону покровителя ВМФ — Лик святого апостола Андрея Первозванного
18:58
Виктория Толстоганова показала повзрослевшую дочь Варвару — фото

Сейчас читают

«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских
«Состояние тяжелое»: врачи о текущем самочувствии Инны Чуриковой
10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги