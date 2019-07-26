Ксения Собчак отреагировала на поздравление Виторгана в адрес старшей дочери

Российский актер Максим Виторган трогательно поздравил старшую дочь Полину с днем рождения в Instagram. 26 июля девушке исполнилось 23 года. Она родилась в гражданском браке Виторгана и актрисы ТЮЗа Виктории Верберг. Дочка продолжила актерскую династию и уже сыграла в картинах «Дневник доктора Зайцевой» и «Майские ленты».

Максим опубликовал фото дочери написал несколько трогательных строк:

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».

Instagram @mvitorgan