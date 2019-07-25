Видео: Собчак с Богомоловым «зажгли» на яхте под песни Глюкозы и Ваенги

, 15:11 Видео 276

На своей странице в Instagram ведущая показала, как отдыхает в компании возлюбленного.

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Фото, видео : © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова, instagram @xenia_sobchak

В то время, как бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган старается никак не афишировать новые отношения, ведущая открыто демонстрирует чувства к режиссеру Константину Богомолову. Слухи о романе знаменитостей появились еще зимой 2019 года, однако тогда пара отказывалась комментировать домыслы поклонников. Сейчас же звезды не стесняются вместе выходить в свет, путешествовать и публиковать совместные фотографии.

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На странице Собчак в социальной сети регулярно появляются снимки и видеоролики, на которых она запечатлена в компании своего нового кавалера. На этот раз светская львица решила показать подписчикам, как отдыхает с возлюбленным на яхте. В сторис на своей странице в Instagram теледива опубликовала кадры, на которых «отрывается» с новым избранником. Сначала на палубе зажигает Богомолов — он энергично двигается под песню Глюкозы «Фэн-шуй», а после к нему присоединяется и сама Собчак — она начинает повторять слова песни Ваенги «Снова стою одна», которая в этот момент играет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Виторган вышел в свет с Нино Нинидзе.

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