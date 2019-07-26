Виктория Толстоганова показала повзрослевшую дочь Варвару — фото

, 18:58 Фото 119

Актриса опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @vtolstoganova

Актриса театра и кино Виктория Толстоганова опубликовала на своей странице в Instagram фото повзрослевшей дочери Варвары. 26 июля девочке исполнилось 14 лет.

«День, который изменил все. Варваре 14 лет. Космос мой, с днем рождения!» —поздравила дочку артистка.

К поздравлениям Толстогановой присоединились звезды шоу-бизнеса Светлана Устинова, Екатерина Стриженова, Анастасия Цветаева и Агриппина Стеклова.

Instagram @vtolstoganova

Также Варвару поздравили с днем рождения и подписчики актрисы:

«Мамина красотка, с днем рождения!»

«Поздравляю маму и доченьку с Днем Рождения. Детки — это наше все!»

«Такая красивая взрослая девочка»;

«Интересно, харизма у нее мамина?» — написали фолловеры.

Дочь Варя и сын Федор родилась в браке Виктории Толстогановой и актера Андрея Кузичева. Вместе они прожили 14 лет.

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Ранее Толстоганова рассказала о кризисе в семье перед рождением дочери Варвары.

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Виктория Толстоганова показала повзрослевшую дочь Варвару — фото

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