Актриса театра и кино Виктория Толстоганова опубликовала на своей странице в Instagram фото повзрослевшей дочери Варвары. 26 июля девочке исполнилось 14 лет.

«День, который изменил все. Варваре 14 лет. Космос мой, с днем рождения!» —поздравила дочку артистка.

К поздравлениям Толстогановой присоединились звезды шоу-бизнеса Светлана Устинова, Екатерина Стриженова, Анастасия Цветаева и Агриппина Стеклова.

Instagram @vtolstoganova