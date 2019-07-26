Актриса театра и кино Виктория Толстоганова опубликовала на своей странице в Instagram фото повзрослевшей дочери Варвары. 26 июля девочке исполнилось 14 лет.
«День, который изменил все. Варваре 14 лет. Космос мой, с днем рождения!» —поздравила дочку артистка.
К поздравлениям Толстогановой присоединились звезды шоу-бизнеса Светлана Устинова, Екатерина Стриженова, Анастасия Цветаева и Агриппина Стеклова.
Также Варвару поздравили с днем рождения и подписчики актрисы:
«Мамина красотка, с днем рождения!»
«Поздравляю маму и доченьку с Днем Рождения. Детки — это наше все!»
«Такая красивая взрослая девочка»;
«Интересно, харизма у нее мамина?» — написали фолловеры.
Дочь Варя и сын Федор родилась в браке Виктории Толстогановой и актера Андрея Кузичева. Вместе они прожили 14 лет.
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