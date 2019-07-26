В Министерстве обороны России назвали ложным заявление румынского МИД о задержании на Дунае транспорта с российской бронетехникой, который якобы направлялся в Сербию, пишет ФАН.

В ведомстве отметили, что РФ не направляла военную технику в Сербскую республику.

«Все заявления о подобных поставках и якобы „задержании“ румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что все поставки продукции военного назначения в Сербию уже осуществлены и производились в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Ранее румынские власти сообщили о блокировке на Дунае российских кораблей с бронетехникой, который якобы направлялись в Сербию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте над Японским морем с российскими бомбардировщиками, якобы нарушивших воздушное пространство Южной Кореи.