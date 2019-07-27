«Это очень важно»: эндокринолог о способе измерения уровня сахара по поту

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Врач-эндокринолог рассказал о новом способе контроля уровня глюкозы в крови для диабетиков.

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Фото, видео : ТАСС/Новодережкин Антон, 5tv.ru

Врач-эндокринолог Юрий Потешкин прокомментировал 5-tv.ru новую технологию измерения уровня сахара в крови. Эта тема очень важна для улучшения качества жизни больных сахарным диабетом, которым приходится несколько раз в день брать у самих себя кровь на экспресс-анализ.

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Сотрудники кафедры аналитической химии МГУ создали биосенсор, который реагирует изменение уровня глюкозы в поту.

«Идея в том, что на пластыре, скорее всего фермент, который под действием глюкозы распадается или что-то еще с ним происходит. Он вырабатывает электроны, который считывает прибор. Это нужно будет калибровать все равно в глюкометре <…> дело в том, что хороший способ неинвазивного мониторинга глюкозы не отменяет контроля-калибровки при помощи обычного глюкометра <…> Может быть калибровать нужно будет раз в день или раз в два дня даже, а может быть не получится <…> Суть в том, что есть место определения глюкозы в поту — он коррелирует с кровью. И это очень важно», — заявил врач.

Дальнейшие исследования в этом направлении, по мнению Потешкина, должны расставить все точки над «и». О новом способе измерении уровня сахара сообщили «Российской газете» в МГУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об идеальном завтраке для тех, кому за 40.

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