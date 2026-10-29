Александр Головин решил податься в блогеры и ищет специалиста по соцсетям

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 26 0

Актер с супругой ищут новые способы повысить популярность.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Александр Головин с женой задумался о собственном блогерском проекте

Актер Александр Головин признался, что раньше поверхностно относился к соцсетям, но теперь всерьез задумался о своем развитии в этой сфере и даже найме специалиста для продвижения.

Недавно один из популярных телеканалов объявил кастинг — ищут ведущих для нового проекта о путешествиях. И Головин с женой Александрой решили, что могли бы отлично подойти. Чтобы их заметили, супруги записали забавный рилс, после чего погрузились в мысли о блогерском будущем. Пара ищет свой стиль и соответствующих экспертов.

«Саша идеально играет на фортепиано, у нее все шикарно с музыкой, у нас есть попугаи. Может быть, зритель нам накидает, что бы вы хотели, чтобы мы с Сашей, с нашей супругой, какой контент мы делали для вас? Вот, пусть накидают, и мы были бы рады услышать ваше предложение. Нет, пока нету, но вот я сейчас понимаю, что нужен нам человек, который будет следить за всем этим интернетом», — сказал актер.

По словам Головина, раньше он поверхностно относился к современным методам продвижения и соцсетям, но теперь понял — надо идти в ногу со временем. При этом артист считает себя достаточно талантливым и самостоятельным для генерирования контента.

Он уверен, никто не посмотрит на мир его глазами, не сделает продукт его видения. Однако понимает, что для некоторых помощь со стороны необходима. Молодым актерам он посоветовал с умом подходить к вопросу и знать меру в стремлении к популярности.

«Чересчур назойливым не надо быть, да. Мне кажется, если вы собираете большой Instagram* или TikTok-аудиторию, то для поддержания этой аудитории необходимо продолжать привлекать внимание. Но, опять же, не все артисты это делают, кто-то доказывает просто своими проектами, у кого-то нет на это времени. Поэтому, я думаю, к чему лежит душа, то и правильно… Лучше делать, чем не делать. Я вот выбрал для себя такую стратегию», — заключил Головин.

История актера и его избранницы Александры Поповой началась на съемках, где по сценарию она играла влюбленную в героя Головина девушку и, проявив смелость, сама поцеловала его. Позже актер пригласил коллегу в совместный отпуск, и именно там, когда Александра не оставила его во время болезни, он понял, что она — особенная. Спустя два года отношений, в мае 2023-го, Головин сделал предложение, а 13 июля 2023 года пара официально стала семьей.

Ранее в интервью 5-tv.ru актер заявил, что скептически относится к колдовству, хотя родился в пятницу, 13-го, в Старый Новый год. Артист пошутил, что с такими исходными данными и сам может наколдовать. Кроме того, он считает свою жену источником особо мощной энергетики. По словам Головина, когда Александра злится, дома начинает барахлить электроника. Журналистам он посоветовал задавать правильные вопросы, чтобы у них случайно не отключились камеры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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