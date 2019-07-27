Владимир Путин начал погружение к ПЛ «Щука» в Финском заливе — видео

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Президент РФ принимает участие в церемонии увековечивания воинской доблести экипажей советских подводных лодок, воевавших на Балтике в годы Великой Отечественной войны.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин накануне Дня ВМФ, в субботу, 27 июля, начал глубоководное погружение в районе острова Гогланд на аппарате «C-explorer 3.11» к подлодке Щ-308, обнаруженной здесь ранее на 50-метровой глубине экспедицией Русского географического общества (РГО).

Данное погружение, которое продлится около часа, приурочено к увековечиванию воинской доблести экипажей советских подводных лодок, воевавших на Балтике в годы Великой Отечественной войны. Один из водолазов в присутствии главы государства установит на подлодку памятную табличку. После этого будет приглушен свет от всех источников, и участники погружения почтят память погибших минутой молчания.

Легендарная «Щука», предположительно, легла на грунт в октябре 1942, подорвавшись на мине в ходе выполнения боевой задачи. Лодка стала братской могилой для экипажа из 40-ка человек. Ее люки задраены изнутри. Открывать их не планируют из этических соображений.

Первый раз на борту подводного обитаемого аппарата Путин побывал в 2009 году — на глубоководном аппарате «Мир» он совершил погружение на дно Байкала. Кроме того, в 2013 году в Финском заливе Путин спускался на подводном обитаемом аппарате к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег», а в 2015 году в Черном море погружался к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водолазы погрузились на дно Балтийского моря для исследования затонувшей во время ВОВ подводной лодки «Щука».

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