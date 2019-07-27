«Неловкий момент»: звезду «Дома-2» застали в нескромной позе на пляже

, 13:08 Фото 946

Спутница подловила Марию Кохно в момент, когда та пыталась сделать селфи.

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Фото, видео : Instagram @marynova888

Звезда «Дома-2» Мария Кохно рассказала своим подписчикам о том, как подруга сфотографировала ее в не самый подходящий момент. Получившийся кадр девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

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«Тот самый неловкий момент, когда ты не поняла, а тебя уже сняли. Вот что значит твоя подруга — фотограф от бога», — сообщила Кахно.

Instagram @marynova888

К публикации Мария приложила снимок подруги и самостоятельно сделанное селфи. На первом снимке Кахно запечатлена с телефоном в руках. Поскольку девушка не знает, что в кадр попадает все ее тело, на своем лежаке она устроилась, широко разведя ноги — в комментариях о позе высказались неодобрительно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, почему сестры Бузовы не общаются.

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