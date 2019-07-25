Участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, почему сестры Бузовы не общаются

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Ольга и Анна уже больше полугода не разговаривают друг с другом.

Фото : © РИА Новости / Алексей Филиппов

Тема:
Ольга Бузова 528

Скандальный участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев объяснил, почему Ольга и Анна Бузовы не общаются уже более полугода. Ссора между сестрами разгорелась после совместного отпуска в январе 2019 года. Домой девушки вернулись по отдельности. 33-летняя Оля летела бизнес-классом, а 30-летняя Аня — экономом. Сестры также отписались друг от друга в Instagram, сообщает KP.RU.

Версии о том, почему же родственницы не общаются, выдвигались самые разные: зависть младшей Анны, высокомерие Ольги, кто-то решил, что размолвка и вовсе была фальшивой.

«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте

Шоумен Рустам Солнцев высказал свои предположения на этот счет. По его словам, не стоит искать тайный смысл в ссоре родных сестер. Рустам считает, что во время отдыха в Куршавеле Ольга и Анна перебрали с алкоголем и стали высказывать друг другу накопившиеся обиды. Солнцев рассказал, что видел в сети запись, на которой Бузова-старшая танцует на столе, а выложила видео на всеобщее обозрение ее сестра.

«Девчонки могли бы быстро помириться, но Оля упертая, первой извиняться не будет, ждет, что к ней придут и попросят прощения», — заявил Рустам Солнцев.

По мнению шоумена, в общении с близкими у Ольги Бузовой проскальзывает и надменность, и недовольство, и истеричность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова пришла в монастырь в странном наряде.

Тема:
Ольга Бузова 528
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