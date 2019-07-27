Ученые рассказали, от какой работы уменьшается мозг

Исследователи утверждают, что профессия влияет не только на образ жизни и круг общения человека, но и на структуру головного мозга. Решение изо дня в день похожих задач способствует увеличению одних зон мозга и подавлению других, сообщает РИА Новости.

Российские и бельгийские ученые определили влияние микрогравитации на структуру человеческого мозга. Как выяснилось, после полета в космос объем серого вещества в височной области коры уменьшился на три процента. Также сократилось содержание белого вещества, изменилась и форма мозга, правда незначительно. А спустя шесть месяцев количество серого вещества вернулось к значениям до полета. Однако белое вещество не восстановилось.

Также изменения в структуре мозга были замечены и у таксистов. Область мозга, отвечающая за переход кратковременной памяти в долговременную и обрабатывающая пространственную информацию об окружающей среде, — немного больше, чем у других людей. Нейрофизиологи связали это с необходимостью запоминать сотни маршрутов и объездных путей. Речь не идет о водителях, которые пользуются навигатором.

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У шахматистов, как выяснили ученые, снижен объем серого вещества в затылочно-височной доле, которая участвует в представлении объектов относительно друг друга. Также у них уменьшен объем хвостатого ядра, отвечающий за принятие решений. По словам исследователей, шахматисты при игре используют части мозга, участвующие в переработке сенсорной информации. А участки, которые связаны с интеллектом и логикой, не задействуют.

Удивительно, но мозговые структуры, связанные с логикой, почти не используют программисты. У них активируются зоны мозга, которые отвечают за память, внимание и языковые способности.

У музыкантов, по словам исследователей, увеличены зоны мозга, регулирующие движения пальцев. У опытного скрипача объем коры, связанной с мелкой моторикой, больше.

Ранее ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки.