Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки — видео

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По утверждению специалистов, 90% полезных бактерий находятся именно в сердцевине, которую люди выбрасывают в виде огрызка.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Cris Faga, /Arno Burgi

Ученые из австрийского Университета Граца по результатам проведенных исследований пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки. По мнению специалистов, 90% полезных бактерий содержится именно в сердцевине плода, которую основная масса потребителей попросту выбрасывает в виде огрызка, и семечках, сообщает «МедикФорум».

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Эксперты отмечают, что в одном яблоке вполне может наличествовать до 100 миллионов бактерий — пробиотиков, способных оказать положительно влияние на желудочно-кишечный тракт человека, укрепив микробиом.

Ученые отметили, что самый широкий спектр «правильных» бактерий содержится в только что сорванном с дерева яблоке.

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