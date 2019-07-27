ТОП-10 самых «позорных» речевых ошибок россиян

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По мнению завкафедрой сценической речи ЕГТИ Азалии Блиновой, явные просторечия и неправильное ударение выдают невысокий культурный уровень человека.

Фото : www.globallookpress.com / © Jacqui Henshaw

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского государственного театрального института Азалия Блинова назвала десять самых распространенных речевых ошибок россиян, сообщает «Российская газета».

На первой строчке так называемого рейтинга — «звОнит». Неправильно поставленное ударение в этом слове, по мнению профессора, говорит в первую очередь о невысоком уровне культуры человека. Других вариантов кроме «звонИт» — не существует.

Далее следуют «ихние» и «евонные» — ярко выраженные просторечья, которые относятся к уральским диалектизмам. Люди, говорящие подобным образом, выдают себя с потрохами — их детство прошло среди тех, кто имел слабый уровень грамотности.

«ЛОжить» — это слово без приставки просто не существует. Поэтому можно только что-то положить. Дабы не опростоволоситься, следите за собой и не ляпните сдуру — «ну куда ты лОжишь?!»

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«ПлОтят» — самая распространенная речевая и грамматическая ошибка. И, кстати, это тоже уральское просторечие. Многие, например, в Екатеринбурге или Перми, слышали подобное в банке или в транспорте. Помните, за проезд можно только заплатить!

«ДоговорА» — это южное просторечие распространилось еще во времени Хрущева по всему Советскому Союзу. Поэтому, когда «говоришь про договОры — вспоминай про помидоры»!

«Двухтысячно» — еще один перл из разряда чиновничьих, который начал внедряться в жизнь и рядовых граждан. Единственно возможный вариант произношения — в две тысячи седьмом году, к примеру.

«Мы стали более лучше одеваться» — так называемая классика жанра, ставшая мемом, благодаря Свете из Иваново. В данном случае «более» здесь абсолютно излишне. «Мы стали лучше одеваться» — правильнее некуда.

«Экспрессо» многие путают с «эспрессо» — способом приготовления горячего напитка. Запомните, на экспрессе ездят. И, кстати, любимый многими кофе — мужского рода.

«Одевать или надевать?!» — очередная типичная ошибка россиян. Выучите — надеть одежду, а одеть Надежду!

Почетное десятое место рейтинга заняли «тортЫ», несмотря на то, что все и так знают, как правильно! На всякий случай — только «тОрты»!

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