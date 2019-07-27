ТОП-10 самых «позорных» речевых ошибок россиян

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского государственного театрального института Азалия Блинова назвала десять самых распространенных речевых ошибок россиян, сообщает «Российская газета».

На первой строчке так называемого рейтинга — «звОнит». Неправильно поставленное ударение в этом слове, по мнению профессора, говорит в первую очередь о невысоком уровне культуры человека. Других вариантов кроме «звонИт» — не существует.

Далее следуют «ихние» и «евонные» — ярко выраженные просторечья, которые относятся к уральским диалектизмам. Люди, говорящие подобным образом, выдают себя с потрохами — их детство прошло среди тех, кто имел слабый уровень грамотности.

«ЛОжить» — это слово без приставки просто не существует. Поэтому можно только что-то положить. Дабы не опростоволоситься, следите за собой и не ляпните сдуру — «ну куда ты лОжишь?!»

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«ПлОтят» — самая распространенная речевая и грамматическая ошибка. И, кстати, это тоже уральское просторечие. Многие, например, в Екатеринбурге или Перми, слышали подобное в банке или в транспорте. Помните, за проезд можно только заплатить!

«ДоговорА» — это южное просторечие распространилось еще во времени Хрущева по всему Советскому Союзу. Поэтому, когда «говоришь про договОры — вспоминай про помидоры»!

«Двухтысячно» — еще один перл из разряда чиновничьих, который начал внедряться в жизнь и рядовых граждан. Единственно возможный вариант произношения — в две тысячи седьмом году, к примеру.

«Мы стали более лучше одеваться» — так называемая классика жанра, ставшая мемом, благодаря Свете из Иваново. В данном случае «более» здесь абсолютно излишне. «Мы стали лучше одеваться» — правильнее некуда.

«Экспрессо» многие путают с «эспрессо» — способом приготовления горячего напитка. Запомните, на экспрессе ездят. И, кстати, любимый многими кофе — мужского рода.

«Одевать или надевать?!» — очередная типичная ошибка россиян. Выучите — надеть одежду, а одеть Надежду!

Почетное десятое место рейтинга заняли «тортЫ», несмотря на то, что все и так знают, как правильно! На всякий случай — только «тОрты»!

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