Украинцы о пляжном фото Зеленского: «Может, закончим войну и потом будем отдыхать?»

, 16:11 Фото 271

Избравшие президента Незалежной недовольны, что за более чем три месяца у власти в стране не изменилось ничего.

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Фото, видео : Instagram @zelenskiy_official

Жители Незалежной не оценили фото президента страны Владимира Зеленского, которое он разместил в Instagram. Снимок был сделан на одном из пляжей Одессы, куда он прибыл с нерабочей поездкой.

Так как более чем за три месяца Зеленского у власти украинцы не почувствовали никаких улучшений, то главе государства, за которого отдали голоса более 70% населения, ничего не остается делать, как использовать всевозможные пиар-ходы. В частности, в Одессу президент прилетел экономклассом, вызвав у некоторых восхищение тем, что он так близок к народу.

На этом Зеленский не остановился. Он посетил пляж в сопровождении своих сторонников или охранников, и сделал совместное фото, сидя на лежаке. В свойственной ему манере он поиронизировал:

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — подписал фото бывший комик.

Вероятно, он имел ввиду вновь свою близость к соотечественникам, так как на заднем плане видны обычные горожане, которые пришли купаться и загорать.

Однако, уставшие от отсутствия перемен в жизни к лучшему украинцы, мягко говоря, не оценили фото Зеленского.

«Уже все *** на Вас забили, и единственный, кто может на Вас покушение осуществить — это чайка», — прокомментировал один из подписчиков.

«Может, закончим войну и потом уже будем отдыхать на пляже?» — поинтересовался другой.

«Думаю, пацаны с АТО, глядя на это фото, чуть-чуть завидуют», — намекнул на неуместность такого отдыха еще один.

«Ничего еще не сделал, а уже отдыхает», — констатировал другой.

Конечно, нашлись и те, кто написал, что «президент — тоже человек, и ему нужен отдых».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой жертве — мирной жительнице Донбасса, погибшей уже в его президентство.

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