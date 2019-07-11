Зеленскому показали первую убитую в его президентство мирную жительницу Донбасса

Первая мирная жительница Донбасса погибла с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая этого года. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в четверг, 11 июля, в Telegram-канале.
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По его мнению, Зеленский оказался более «кровожадным», чем экс-президент Петр Порошенко: за один день украинские силовики выпустили более 300 снарядов по территории Донбасса, в результате чего погибла женщина, 20 домов разрушены.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские силовики в четверг, 11 июля, обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки. В результате погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.