Зеленскому показали первую убитую в его президентство мирную жительницу Донбасса

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По указанию президента Украины, силовики усилили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Фото : ТАСС/Спринчак Валентин

Первая мирная жительница Донбасса погибла с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая этого года. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в четверг, 11 июля, в Telegram-канале.

«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный черный список убитых мирных жителей Донбасса», — подписал журналист ролик, на котором в одной из квартир погибшая лежит на диване.

По его мнению, Зеленский оказался более «кровожадным», чем экс-президент Петр Порошенко: за один день украинские силовики выпустили более 300 снарядов по территории Донбасса, в результате чего погибла женщина, 20 домов разрушены.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», — обратился к главе государства Сладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские силовики в четверг, 11 июля, обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки. В результате погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.

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