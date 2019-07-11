Зеленскому показали первую убитую в его президентство мирную жительницу Донбасса

Первая мирная жительница Донбасса погибла с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая этого года. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в четверг, 11 июля, в Telegram-канале.

« Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный черный список убитых мирных жителей Донбасса », — подписал журналист ролик, на котором в одной из квартир погибшая лежит на диване.

По его мнению, Зеленский оказался более «кровожадным», чем экс-президент Петр Порошенко: за один день украинские силовики выпустили более 300 снарядов по территории Донбасса, в результате чего погибла женщина, 20 домов разрушены.

« Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса », — обратился к главе государства Сладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские силовики в четверг, 11 июля, обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки. В результате погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.