Супруг погибшей актрисы Вероники Никоновой реанимировал ее 29 минут

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Девушка пробыла под водой около пяти минут, но спасти ее не удалось.

Фото : Kino-teatr.ru

Муж погибшей вот время свадебного путешествия актрисы и режиссера Вероники Никоновой рассказал подробности трагедии. По словам Павла Маркелова, в медовый месяц одни обязательно хотели увидеть автобус, в котором жил путешественник Кристофер Маккэндлесс, прототип главного героя фильма «В диких условиях».

Как сообщает РИА Новости, Вероника и Павел благополучно добрались до него, заночевали в автобусе, оставили свой автограф на стене и отправились в обратный путь. На маршруте следования находилась река Текланика. Переходя через нее, Вероника оступилась и упала. Тяжелый рюкзак за плечами девушки утянул ее на дно. Павел смог вытащить жену на берег через пять минут после происшествия.

В течение почти 29 минут мужчина проводил реанимационные действия, но спасти супругу не смог.

В драме Александра Котта «Брестская крепость» Вероника снялась в 13-летнем возрасте. Роль в этом фильме стала первой и последней ее большой работой в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24-летняя актриса Вероника Никонова утонула во время свадебного путешествия на Аляске.

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