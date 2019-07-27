Супруг погибшей актрисы Вероники Никоновой реанимировал ее 29 минут

Муж погибшей вот время свадебного путешествия актрисы и режиссера Вероники Никоновой рассказал подробности трагедии. По словам Павла Маркелова, в медовый месяц одни обязательно хотели увидеть автобус, в котором
Как сообщает РИА Новости, Вероника и Павел благополучно добрались до него, заночевали в автобусе, оставили свой автограф на стене и отправились в обратный путь. На маршруте следования находилась река Текланика. Переходя через нее, Вероника оступилась и упала. Тяжелый рюкзак за плечами девушки утянул ее на дно. Павел смог вытащить жену на берег через пять минут после происшествия.
В течение почти 29 минут мужчина проводил реанимационные действия, но спасти супругу не смог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 24-летняя актриса Вероника Никонова утонула во время свадебного путешествия на Аляске.