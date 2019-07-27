Погибла звезда фильма «Брестская крепость»

Трагически погибла героиня блокбастера «Брестская крепость». Как сообщает KP.RU, 24-летняя Вероника Никонова утонула на Аляске.

«Ника погибла вчера на Аляске, переходя реку Текланика», — рассказала изданию помощник режиссера фильма «Брестская крепость» Тамара Борбот.

Трагедия произошла 26 июля. По информации издания, Никонова недавно вышла замуж и поездка на Аляску была их с мужем свадебным путешествием.

В драме Александра Котта «Брестская крепость» Вероника снялась в 13-летнем возрасте. Роль в этом фильме стала первой и последней ее большой работой в кино. По окончании театральной школы Никонова работала в документалистике, Никонова выбрала для себя стезю режиссера.

Девушку кремируют в Америке, где проживает ее мать и в последнее время жила сама Вероника.

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