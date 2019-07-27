Шестилетняя звезда YouTube купила дом за 8 миллионов долларов

Корейская звезда YouTube, известная под ником Boram, приобрела пятиэтажный дом в дорогом районе Сеула Гангам, сообщает The Korea Times.

Как отмечает издание, стоимость небоскреба составила около восьми миллионов долларов. Средства шестилетняя блогерша заработала благодаря своим роликам на YouTube.

Девочка ведет два канала Boram Tube Vlog, где у нее 17,5 миллионов подписчиков и Boram Tube ToyReview. Там у звезды 13,6 миллиона фолловеров. В первом блоге малышка рассказывает о своей жизни, а во втором делает видеообзоры игрушек. В видеороликах также снимаются родители кореянки. В месяц ребенок зарабатывает на двух каналах более трех миллионов долларов.

«Богиня!»: Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рианна «чуть не выронила телефон», увидев свою маленькую «копию». Певица опубликовала в Instagram фотографию маленькой девочки, которая невероятно на нее похожа. Поклонники поразились сходству ребенка со звездой.