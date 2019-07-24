Рианна «чуть не выронила телефон», увидев свою маленькую «копию» — фото

, 20:57 Фото 146

Снимок «двойняшки» певицы взорвал сеть.

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Фото, видео : Instagram @badgalriri

Рианна опубликовала в Instagram фотографию маленькой девочки, которая невероятно на нее похожа. Поклонники поразились сходству ребенка со звездой. Сама артистка удивилась не меньше.

«Я чуть не выронила телефон. Как?!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @iamhoneyy__

Малышку зовут Ала, ее аккаунт ведет мама Брия. Известно, что на девочку обратила внимание не только Рианна, но и супермодель Тайра Бэнкс. Тайра жаждет подписать с родителями Алы контракт и сделать из ребенка звезду в модельном бизнесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Цербер или Гарпия? Темную сторону личности можно узнать по гороскопу древних эллинов

Фанаты и звездные коллеги были шокированы потрясающим сходством юной Алы и ее взрослого двойника — Рианны. В комментариях начали шутить о том, что певица специально прятала от папарацци своего ребенка.

«По крайней мере, ты знаешь, как будет выглядеть твоя дочь», — пишут фолловеры.

Мама маленькой «копии» Рианны никак не отреагировала на столь повышенный интерес общественности к персоне дочери. Однако пост знаменитой певицы со снимком Алы она продублировала в Instagram малышки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «голый» наряд певицы Рианны вызвал злость у защитников животных.

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