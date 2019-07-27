Момент нападения с пистолетом на велосипедиста в Петербурге попал на видео

, 19:37 Эксклюзивное видео 91

Злоумышленник выстрелил из газового пистолета молодому человеку прямо в лицо и забрал его велосипед.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Yorick Jansens

В Петербурге неизвестный выстрелил 18-летнему велосипедисту в лицо из газового пистолета, забрал его байк и скрылся. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 июля, на Загородном проспекте.

На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что сначала велосипедист паркует свое средство передвижения, затем его не видно из-за угла, потом он появляется, разговаривает с кем-то и неожиданно получает выстрел прямо в лицо с очень близкого расстояния.

Вероятно, от боли молодой человек даже потерял ориентацию в пространстве, так как начал довольно хаотично двигаться, зажимая лицо руками. Позднее он был госпитализирован в глазной травматологический пункт.

При этом совершивший нападение как ни в чем не бывало сел на велосипед пострадавшего и уехал восвояси. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее в ходе дорожного конфликта в Петербурге мужчину ранили в глаз из газового пистолета.

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