Момент нападения с пистолетом на велосипедиста в Петербурге попал на видео

В Петербурге неизвестный выстрелил 18-летнему велосипедисту в лицо из газового пистолета, забрал его байк и скрылся. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 июля, на Загородном проспекте.

На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что сначала велосипедист паркует свое средство передвижения, затем его не видно из-за угла, потом он появляется, разговаривает с кем-то и неожиданно получает выстрел прямо в лицо с очень близкого расстояния.

Вероятно, от боли молодой человек даже потерял ориентацию в пространстве, так как начал довольно хаотично двигаться, зажимая лицо руками. Позднее он был госпитализирован в глазной травматологический пункт.

При этом совершивший нападение как ни в чем не бывало сел на велосипед пострадавшего и уехал восвояси. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее в ходе дорожного конфликта в Петербурге мужчину ранили в глаз из газового пистолета.