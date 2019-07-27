«Годы не берут!» Гагарина восхитилась «похорошевшей» Кудрявцевой — фото

, 22:45 Фото 88

Подруги давно не виделись и при встрече певица была поражена, насколько потрясающе выглядит в свои годы ведущая.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Полина Гагарина дождалась встречи со своей любимой подругой — ведущей Лерой Кудрявцевой. Певица опубликовала совместное фото в Instagram и поразилась тому, насколько хорошо выглядит ее 48-летняя приятельница в свои годы. Фанаты подтвердили — над Кудрявцевой время не властно.

«Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? Обожаю тебя!» — подписала пост певица.

Instagram @gagara1987

Фанаты поддержали Полину Гагарину и засыпали комментарии комплиментами по поводу внешности ее подруги.

«Уметь надо!»

«Годы не берут ее!»

«Лерка, с каждым днем все краше и краше. Молодец!» — похвалили Кудрявцеву фолловеры.

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Однако поклонники Полины Гагариной не смогли не похвалить и свою любимицу. Присутствие на фотографии двух звездных подруг спровоцировало фанатов на множество лестных слов.

«Такие милые пупсики!»

«Неотразимы!»

«О боже, я аж со стула упала. Просто сногсшибательные или стулосшибательные!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина объяснила, почему не поехала на «Жару» в Баку.

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