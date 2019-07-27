Полина Гагарина объяснила, почему не поехала на «Жару» в Баку

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Пока почти все звезды российской эстрады тусуются на фестивале в Баку, певица выступает в Москве.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Полина Гагарина, одна из немногих российских звезд оказавшаяся в эти дни в Москве, а не в Баку, похвасталась в Instagram концертным платьем из элитного столичного ателье. Блестящий наряд выгодно подчеркивает фигуру певицы, практически ни на сантиметр не скрывая стройные ноги в «серебряных» босоножках.

«Ни дня без песен», — гласит подпись под снимком, сделанным перед самым выступлением, которое прошло в Москве в пятницу, 26 июля.

Instagram @gagara1987

На вопросы поклонников, дождутся ли в этом году Полину Гагарину зрители фестиваля «Жара», певица ответила, что поехать в Азербайджан ей мешает слишком плотный график.

«К сожалению, не смогла из-за плотного графика в этом году», — пояснила артистка.

«Как так?! „Жара“ и без Гагариной? Значит, уровень средненький…»

«Аплодисменты платью, которое подчеркивает такую потрясающую красоту, сочетающуюся с великолепным тембром и силой голоса!», - пишут в комментариях фанаты.

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Ранее, как писал 5-tv.ru, Полина Гагарина озадачила подписчиков, заявив, что те ее сглазили, и теперь живот у нее, как на четвертом месяце беременности.

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