«Поймала ядовитую рыбу»: Эвелина Бледанс похвасталась поклонникам уловом

, 23:22 Видео 118

Телеведущая вместе с сыном и друзьями отдыхает на курортах Черного моря и делится отчетом о своем путешествии.

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Фото, видео : Instagram @bledans

Эвелина Бледанс опубликовала кадры своего времяпрепровождения на Черном море. Телеведущая вместе со своим сыном Семеном и друзьями отдыхает на яхте: купается, загорает и ловит рыбу. Бледанс философски заметили, что «когда клюет, есть смысл ловить». Также светская львица поделилась результатами своего хобби, к примеру, она рассказала, что поймала ядовитую рыбу-дракона и вспомнила, как отдыхала в детстве с родителями.

«Когда клюет, есть смысл ловить!» мой лозунг рыбака таков. 🧜🏿‍♂️ 🧜🏿‍♂️🧜🏿‍♂️ У Семы с первого раза получилось, а я даже ядовитую рыбу-дракона поймала. («повезло» одной из всей компашки.) А когда-то в детстве мы ездили с родителями на нашем модном Жигуленке с прицепом под названием «Скиф», который превращался в домик для ночевок из Ялты аж за Ленинград, к бабушкиной подруге в Устюжну. Вот там щук огромных папа таскал- вот это рыбалка была! А мы клюкву и чернику с сестричкой собирали. Любили наши родители разные вылазки на природу, а мы сейчас вот все вдоль бережка», — рассказала она.

Подписчики Бледанс похвалили ее за большой улов и отметили, что звезда находится в прекрасной форме.

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«Знатный улов! Эвелина, вы настоящий мужик»

«Эвелина, вы красотка👍🎉💐, Дракона отпустили в синее море?»

«Посейдона не увидели?»

«Фигура просто класс, 25-летняя девушка», -написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс порадовала подписчиков видео с яхты в Балаклаве.

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