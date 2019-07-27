«Поймала ядовитую рыбу»: Эвелина Бледанс похвасталась поклонникам уловом

Эвелина Бледанс опубликовала кадры своего времяпрепровождения на Черном море. Телеведущая вместе со своим сыном Семеном и друзьями отдыхает на яхте: купается, загорает и ловит рыбу. Бледанс философски заметили, что «когда клюет, есть смысл ловить». Также светская львица поделилась результатами своего хобби, к примеру, она рассказала, что поймала ядовитую рыбу-дракона и вспомнила, как отдыхала в детстве с родителями.
Подписчики Бледанс похвалили ее за большой улов и отметили, что звезда находится в прекрасной форме.
«Богиня!»: Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря
«Знатный улов! Эвелина, вы настоящий мужик»
«Эвелина, вы красотка👍🎉💐, Дракона отпустили в синее море?»
«Посейдона не увидели?»
«Фигура просто класс, 25-летняя девушка», -написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс порадовала подписчиков видео с яхты в Балаклаве.