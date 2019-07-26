Бледанс порадовала подписчиков видео с ракурсом в районе груди

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Загорелая актриса наслаждается отпуском на крымском побережье.

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Фото, видео : Instagram @bledans

Известная российская актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться с поклонниками деталями своего отдыха в солнечной Ялте. 50-летняя дива призналась, что в этот отпуск впервые взяла с собой младшего сына — семилетнего Семена, у которого есть особенности развития.

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По началу артистка переживала, что мальчика может укачать на прогулочном судне вблизи Балаклавы, или может произойти непредвиденное ЧП, или ему просто станет скучно.

Instagram @bledans

Однако абсолютно все пассажиры остались довольны. Эвелина разместила несколько видео и фото, на одном из которых они с Семеном плавают в море.

Instagram @bledans

В другом ролике счастливая мама рассказывает, как же прекрасно отдыхать в Балаклаве. Однако эти кадры можно назвать довольно смелыми. Дело в том, что Бледанс при съемке направила камеру телефона в основном на свою грудь, едва прикрытую топом лилового цвета из тончайшей ткани.

Поклонники пришли в восторг от ее загорелой фигуры и пожелали ей продолжать в том же духе — отдыхать, наслаждаться крымским солнцем и морем, а также заботиться о Семене.

Ранее Эвелина Бледанс была замечена в Ялте в компании прекрасных незнакомцев.

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