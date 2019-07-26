Бледанс порадовала подписчиков видео с ракурсом в районе груди

Известная российская актриса Эвелина Бледанс продолжает делиться с поклонниками деталями своего отдыха в солнечной Ялте. 50-летняя дива призналась, что в этот отпуск впервые взяла с собой младшего сына — семилетнего Семена, у которого есть особенности развития.
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По началу артистка переживала, что мальчика может укачать на прогулочном судне вблизи Балаклавы, или может произойти непредвиденное ЧП, или ему просто станет скучно.
Однако абсолютно все пассажиры остались довольны. Эвелина разместила несколько видео и фото, на одном из которых они с Семеном плавают в море.
В другом ролике счастливая мама рассказывает, как же прекрасно отдыхать в Балаклаве. Однако эти кадры можно назвать довольно смелыми. Дело в том, что Бледанс при съемке направила камеру телефона в основном на свою грудь, едва прикрытую топом лилового цвета из тончайшей ткани.
Поклонники пришли в восторг от ее загорелой фигуры и пожелали ей продолжать в том же духе — отдыхать, наслаждаться крымским солнцем и морем, а также заботиться о Семене.
Ранее Эвелина Бледанс была замечена в Ялте в компании прекрасных незнакомцев.