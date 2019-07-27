Стала известна личность пилота, погибшего при крушении самолета в Серпухове

Стала известна личность пилота, который разбился при крушении легкомоторного самолета в Серпухове 27 июля в 13 часов дня. Как сообщает РЕН ТВ, погибшим оказался Борисов Максим Геннадьевич.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома Новинки в Подмосковье. Во время полета он задел линии электропередачи и рухнул в реку. В результате происшествия погибли два человека.

Представитель московского управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская заявила, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об этом происшествии и публиковал видео с места ЧП.