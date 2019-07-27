Легкомоторный самолет разбился в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел днем в субботу, 27 июля.

По предварительным данным, в результате авиационного происшествия погибли два человека. Очевидцы в соцсетях сообщают, что воздушное судно перед падением зацепилось за линию электропередачи.

Подробности случившегося выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший в Дубай из Баку, вернулся назад из-за датчика дыма. Airbus A319 благополучно сел в аэропорту Баку из-за, как выяснилось позже, ложного срабатывания сигнализации.