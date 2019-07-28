Российский траулер, который был задержан пограничниками КНДР, отпущен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. pic.twitter.com/4wdzqy8Kgf — RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) July 28, 2019

Инцидент произошел еще 17 июля. Пограничная служба КНДР обвинила экипаж траулера в нарушении государственной границы и захватила его. В российском МИДе неоднократно говорили о том, что никакого нарушения не было, так как сейнер был в нейтральных водах.

Особое беспокойство дипломатов было связано с условиями содержания моряков — на «Сянхайлинь-8» отсутствовал кондиционер и внутри сейнера была крайне высокая температура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники российского посольства пытались вызволить моряков из плена и договориться с пограничниками КНДР.