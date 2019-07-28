Задержанный в КНДР российский траулер отпущен — посольство РФ

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Ранее северокорейские пограничники обвинили экипаж «Сянхайлинь-8» в пересечении государственной границы.

Фото : photos.sakhalin.name

Российский траулер, который был задержан пограничниками КНДР, отпущен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

Инцидент произошел еще 17 июля. Пограничная служба КНДР обвинила экипаж траулера в нарушении государственной границы и захватила его. В российском МИДе неоднократно говорили о том, что никакого нарушения не было, так как сейнер был в нейтральных водах.

Особое беспокойство дипломатов было связано с условиями содержания моряков — на «Сянхайлинь-8» отсутствовал кондиционер и внутри сейнера была крайне высокая температура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники российского посольства пытались вызволить моряков из плена и договориться с пограничниками КНДР.

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