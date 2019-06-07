Буйный фанат бросился целовать Майли Сайрус за спиной у мужа

Американская певица и актриса Майли Сайрус подверглась нападению буйного фаната в испанской Барселоне. Эпизод попал на камеру мобильного телефона другого поклонника артистки, и ролик мгновенно разлетелся по интернету, став вирусным.

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Как пишет сайт Teleprogramma.pro, инцидент произошел, когда приехавшая на музыкальный фестиваль Сайрус вместе с мужем — актером Лиамом Хемсвортом вышла из отеля, возле которого пару поджидала толпа поклонников.

Хемсворт пробивал дорогу к машине, а Майли оказалась у него за спиной. В этот момент на певицу бросился мужчина, схватил за шею и попытался поцеловать. Охранники отреагировали быстро, оттеснив фамильярного обожателя.

Ранее 5-tv.ru обращал внимание, что Майли Сайрус любит подразнить своих поклонников пикантными снимками в соцсетях.