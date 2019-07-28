Холлоуэй защитил чемпионский титул на турнире UFC 240 — видео

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Американский боец одолел экс-чемпиона Фрэнки Эдгара, а россиянин Арман Царукян одержал свою первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Фото : Instagram @blessedmma

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй защитил пояс в главном бою турнира UFC 240 в канадском Эдмонтоне.

Поединок с бывшим чемпионом промоушена Фрэнки Эдгаром прошел с подавляющим преимуществом гавайца. Судьи единогласно отдали победу Холлоуэю.

 
 
 
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Российский боец смешанного стиля Арман Царукян успешно дебютировал в UFC и победил в своем первом поединке с 30-летним Оливером Обином-Мерсье. Выигрыш 22-летнему россиянину также обеспечило решение судей. На счету Царукяна 14 побед при двух поражениях в ММА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американский боец Нейт Диас едва не устроил драку с командой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова во время турнира UFC 239 в Лас-Вегасе.

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