Действующий чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй защитил пояс в главном бою турнира UFC 240 в канадском Эдмонтоне.

Поединок с бывшим чемпионом промоушена Фрэнки Эдгаром прошел с подавляющим преимуществом гавайца. Судьи единогласно отдали победу Холлоуэю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 27 Июл 2019 в 10:24 PDT

Российский боец смешанного стиля Арман Царукян успешно дебютировал в UFC и победил в своем первом поединке с 30-летним Оливером Обином-Мерсье. Выигрыш 22-летнему россиянину также обеспечило решение судей. На счету Царукяна 14 побед при двух поражениях в ММА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американский боец Нейт Диас едва не устроил драку с командой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова во время турнира UFC 239 в Лас-Вегасе.