Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Астрологи считают, что время рождения человека может повлиять на его дальнейшую судьбу. Знак Зодиака отражает основные черты характера и в то же время может рассказать, с какими проблемами с большой вероятностью столкнется его представитель. Гороскоп раскрывает сильные и слабые стороны каждого человека и помогает правильно распределить свою энергию.

Портал «Южный федеральный» выяснил, какая смерть ожидает разные знаки Зодиака и можно ли ее избежать.

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Водолеи

Представители этого знака Зодиака очень впечатлительны. Их часто мучает совесть и беспокоят мысли о своей судьбе по ночам. Водолеи очень чувствительны к оскорблениям окружающих, поэтому часто переживают по пустякам. В результате у них ослабевает сердце, и причиной смерти становится инфаркт.

Овны

Считается, что представители этого знака зодиака склонны чаще других попадать в нелепые ситуации и получать травмы. Однако смерть их ожидает самая неожиданная. Кирпич, внезапно свалившийся на голову, или змея, выползшая из кустов — примеры гибели Овнов.

Тельцы

Представители этого знака Зодиака, напротив, более закаленные. Они почти не нуждаются в помощи врачей, поэтому редко ходят по больницам. С возрастом здоровье Тельцов значительно ухудшаются, но они наотрез отказываются идти к медикам, и в результате губят себя нежеланием лечиться.

Близнецы

Представители это знака Зодиака подвержены нервным расстройствам. Раздуть скандал на пустом месте и хлопать дверьми — это как раз про Близнецов. Они чаще других погибают в несчастных случаях, поскольку не могут контролировать эмоции. Чтобы не стать жертвой страшных инцидентов, астрологи им советуют умерить свой пыл.

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Раки

Представители этого знака — пессимисты и меланхолики. Они отказываются верить в себя и в благополучное будущее. Раки нередко вгоняют себя в депрессию, из которой трудно выбраться, и иногда желают сами прекратить свои надуманные по больше части мучения.

Львы

Представителям этого знака Зодиака свойственны сердечные заболевания. Поэтому астрологи рекомендуют Львам следить за своим здоровьем и, в частности, обходить стороной серьезные конфликты, которые могут повлиять на психическое состояние.

Девы

Представители этого знака отличаются слабым иммунитетом, но, несмотря на это, живут до глубокой старости. Причиной смерти, как правило, становятся расстройства мозга и болезни желудка.

Весы

У представителей этого знака Зодиака нередко наблюдаются проблемы с почками. Они довольно ранимы и резко реагируют на критику окружающих. Если мнение Весов не совпадает с другими, они не будут до последнего отстаивать свою правоту, а просто уйдут в запой. Вытаскивать их из тяжелого состояния придется врачам в больнице.

Скорпионы

Представители этого знака Зодиака ведут довольно активный образ жизни, однако в суматохе совсем забывают подумать о своем здоровье и записаться на прием врачу. У Скорпионов иногда наблюдаются заболевания прямой кишки, возможна онкология.

Стрельцы

Спектр возможных заболеваний Стрельцов довольно широк: у них может болеть печень, случаются инсульты, не исключены переломы. Однако все это можно предотвратить, если заботиться о своем здоровье.

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Козероги

Рожденным под этим знаком астрологи рекомендуют избавиться от всех пагубных привычек. Иммунитет Козерогов настолько слаб, что они могут умереть от курения или избыточного веса.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака не выносят одиночества. Остаться наедине с самим собой для них означает впасть в депрессию, а после топить горе в алкоголе и наркотиках. Если среди ваших знакомых есть Рыбы, постарайтесь им уделять больше времени, иначе вам придется их навещать уже в больнице.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков на неделю с 29 июля по 4 августа.