«За» или «против»: Звезда «Дома-2» порассуждала о пластических операциях

, 12:33 Фото 59

Свои размышления Мария Кохно сопроводила фотографиями у бассейна.

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Фото, видео : Instagram @marynova888

Бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Кохно опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото с отдыха. Звезда уехала в отпуск на Кипр, где уже успела сделать множество пикантных кадров.

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На этот раз знаменитость поделилась с подписчиками снимками, сделанными около бассейна. На фото Кохно позирует в бикини синего цвета, которое подчеркивает ее пышную грудь и длинные ноги.

В подписи к публикации светская львица предложила поклонникам поделиться мнением насчет пластических операций.

«Девочки, давно хотела у вас спросить кое-что. Вот скажите честно, вы против пластических операций или „за“? Например, кто-нибудь из вас мечтает сделать грудь? Или, может быть, кто-то уже сделал? Или какие-то другие операции?» — поинтересовалась девушка.

Instagram @marynova888

Пост звезды телестройки вызвал бурную реакцию подписчиков.

Некоторые высказались за то, что все хорошо в меру, другие были категорически против.

«Главное, не переборщить»;

«Просто супер Машунь)) я не против пластики»;

«Ну неужели не видно, что это некрасиво?»

«Хочется грудь, а если имплант переместится?» — отреагировали фолловеры.

В то же время, пока одни спорили по поводу пластики, другие восхищались фигурой Марии, в которой не нашли никаких недостатков.

«Сиси вывалились! Маловат купальничек!»

«Грудь прекрасна — спору нет!»

«Бомбическая красотка!»

«Какие у Вас красивые стопы! Пальцы на ногах — загляденье!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марию Кохно застали в нескромной позе на пляже.

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