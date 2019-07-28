«За» или «против»: Звезда «Дома-2» порассуждала о пластических операциях

Бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Кохно опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото с отдыха. Звезда уехала в отпуск на Кипр, где уже успела сделать множество пикантных кадров.
«Мы с ней еще и в политику пойдем»: Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз
На этот раз знаменитость поделилась с подписчиками снимками, сделанными около бассейна. На фото Кохно позирует в бикини синего цвета, которое подчеркивает ее пышную грудь и длинные ноги.
В подписи к публикации светская львица предложила поклонникам поделиться мнением насчет пластических операций.
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Пост звезды телестройки вызвал бурную реакцию подписчиков.
Некоторые высказались за то, что все хорошо в меру, другие были категорически против.
«Главное, не переборщить»;
«Просто супер Машунь)) я не против пластики»;
«Ну неужели не видно, что это некрасиво?»
«Хочется грудь, а если имплант переместится?» — отреагировали фолловеры.
В то же время, пока одни спорили по поводу пластики, другие восхищались фигурой Марии, в которой не нашли никаких недостатков.
«Сиси вывалились! Маловат купальничек!»
«Грудь прекрасна — спору нет!»
«Бомбическая красотка!»
«Какие у Вас красивые стопы! Пальцы на ногах — загляденье!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марию Кохно застали в нескромной позе на пляже.