«За» или «против»: Звезда «Дома-2» порассуждала о пластических операциях

Бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Кохно опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото с отдыха. Звезда уехала в отпуск на Кипр, где уже успела сделать множество пикантных кадров.

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На этот раз знаменитость поделилась с подписчиками снимками, сделанными около бассейна. На фото Кохно позирует в бикини синего цвета, которое подчеркивает ее пышную грудь и длинные ноги.

В подписи к публикации светская львица предложила поклонникам поделиться мнением насчет пластических операций.

« Девочки, давно хотела у вас спросить кое-что. Вот скажите честно, вы против пластических операций или „за“? Например, кто-нибудь из вас мечтает сделать грудь? Или, может быть, кто-то уже сделал? Или какие-то другие операции? » — поинтересовалась девушка.

Instagram @marynova888