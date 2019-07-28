«Мы с ней еще и в политику пойдем»: Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз

Фигура актрисы эротического жанра Кати Самбуки вызывает восхищение поклонников со всего мира, однако, чтобы этого добиться, девушка регулярно работает над своим телом и постоянно его совершенствует.

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Модель не раз обращалась к услугам пластических хирургов, чтобы увеличить свой бюст, но, полностью не удовлетворившись результатом, решилась на очередную операцию — четвертую по счету. Как пишет Starhit, все прошло благополучно, и актриса установила себе имплантанты объемом 600 миллилитров. Теперь модель — обладательница шестого размера груди.

Она призналась, что стала чаще ловить восторженные взгляды на улицах. По ее мнению, каждая женщина с большой грудью будет себя чувствовать увереннее.

« Моя новая грудь — гордость эротического движения страны. Мы еще с ней и в политику пойдем. Меня все устраивает во внешности, а шестой размер выглядит просто восхитительно! » — поделилась Самбука.

Девушка гордится своей внешностью и не боится доверять свое тело специалистам.

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